Али Асадов: Мы не претендуем ни на пядь земли Армении, но и ни пяди своей земли не отдадим

Премьер-министр Али Асадов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Минске

28 мая в Минске состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в заседании.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина, А.Асадов выступил по повестке дня заседания. Было отмечено, что укрепление взаимодействия в социально-экономической и гуманитарной сферах будет и впредь способствовать всестороннему развитию сотрудничества на пространстве СНГ. Премьер-министр рассказал о неотложных мерах, принимаемых в Азербайджане для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и устранения негативного воздействия пандемии на экономику.

А.Асадов также привлек внимание членов Совета к новой геоэкономической реальности, сложившейся на Южном Кавказе с освобождением азербайджанских земель от армянской оккупации. Было отмечено, что разблокировка транспортных путей и создание разветвленной сети коммуникационных артерий значительно усилит транспортный и экономический потенциал Южного Кавказа, а также откроет большие перспективы развития не только в регионе, но и на всем пространстве Содружества.

Выступая после Премьер-министра Азербайджана, и.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян обрушился с необоснованными нападками на Азербайджанскую Республику, обвинив страну в нарушении территориальной целостности и суверенитета Армении, а также в удержании военнопленных и захвате в плен 6 армянских военнослужащих 27 мая.

Обратившись к председателю Совета глав правительств СНГ, премьер-министр А.Асадов ответил на ложные и клеветнические обвинения армянской стороны. Премьер-министр напомнил, что еще в своем выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции, которое состоялось 6 ноября 2020 г., он заявил, что Азербайджан никогда не претендовал ни на пядь чужой земли. "Сегодня еще раз хочу подтвердить этот тезис. Мы не претендуем ни на пядь земли Республики Армения, но и ни пяди своей земли никому не отдадим. Это наша принципиальная позиция", - заявил Премьер-министр Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджан не считает военнопленными армянских военных, которые оказались на территории Азербайджана с оружием в руках и убили четверых людей, в том числе трех мирных граждан 26 ноября 2020 г., после прекращения военных действий согласно трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, России и Армении от 9/10 ноября.

Коснувшись инцидента, который произошел 27 мая, Премьер-министр сказал, что группа вооруженных сил Армении попытались перейти государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района, в результате чего шестеро армянских военных были обезоружены и взяты в плен. "У меня вопрос к и.о. Вице-премьера Армении и к Вам, уважаемые коллеги. Что делали военные Армении в деревне Юхары Айрым Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики в 3 часа ночи 27 мая? И что они минировали на нашей территории?", - сказал А.Асадов, обратившись к членам Совета глав правительств СНГ.

Было особо подчеркнуто, что азербайджанская сторона владеет всеми данными местности, где произошел инцидент, включая географические координаты точек. А.Асадов также обратил внимание участников заседания к серьезным нестыковкам в заявлениях по инциденту, которые были сделаны исполняющим обязанности Премьер-министра Армении и заместителем главы Генштаба страны. Было также отмечено, что Армения всячески пытается интернационализировать этот вопрос и как всегда пытается вовлечь в эту ситуацию другие страны.

Было подчеркнуто, что после приобретения независимости Азербайджан осуществил делимитацию и демаркацию с сопредельными государствами, в том числе с Россией, Ираном и Грузией согласно международно-правовым нормам. "Произвести же делимитацию и демаркацию границы с Арменией было невозможно в силу того, что территория Азербайджанской Республики была оккупирована армянскими вооруженными силами", - сказал Премьер-министр. Было отмечено, что сейчас, после завершения военных действий, Азербайджан начал устанавливать свою пограничную инфраструктуру и полностью готов и будет решать вопрос с проведением линий границ с Арменией в конструктивном ключе.

А.Асадов сказал, что в этой связи Азербайджан поддержал предложение российской стороны о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что определение линий границ – технический процесс, который должен иметь серьезную международно-правовую основу.

Премьер-министр выразил приверженность Азербайджана обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, в том числе процессу нормализации постконфликтной ситуации и разрешению всех разногласий дипломатическими средствами в контексте добросовестного выполнения положений трехсторонних заявлений от 9/10 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.