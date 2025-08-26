Али Асадов: Мирная повестка Азербайджана формирует экономическое и политическое будущее региона

ГОТОВО -- Али Асадов: Мирная повестка Азербайджана формирует экономическое и политическое будущее региона

Сегодня мир является свидетелем начала исторического периода с точки зрения безопасности, стабильности, устойчивого мира и сотрудничества на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.

Он отметил, что после встречи в Вашингтоне начинается новый этап, отличающийся наличием богатых возможностей в регионе.

"В частности, соглашение об открытии нового коридора, помимо обеспечения выхода Нахчыванской Автономной Республики из блокады и придания особого импульса ее социально-экономическому развитию, одновременно закладывает основу для региональной транспортной и экономической интеграции. Открытие коридора является новым и ответственным вызовом для правительства Азербайджана. С этой целью на начальном этапе необходимо вести напряженную работу на ежедневной основе", - заявил Асадов.

Глава правительства подчеркнул, что этот уникальный маршрут, который соединит Европу с Азией, полностью изменит энергетическую и транспортную карту региона, ускорит торговые связи между странами, и в результате Азербайджан, как транзитная страна, увеличит свои экспортные возможности и будет быстрее интегрироваться в мировую экономику.

"Этот процесс является очень важным историческим вопросом для Южного Кавказа. Мирная повестка Азербайджана формирует экономическое и политическое будущее региона.

Южный Кавказ, в целом, превратится в остров стабильности. Все это всегда было приоритетом политики президента Ильхама Алиева, который лучше всех знает, что и когда делать, и который обязательно реализует свои слова и обещания", - отметил Асадов.