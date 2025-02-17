О нас

Обсужден ход реализации проекта транспортной инфраструктуры Восточный Зангезур - Нахчыван

Обсужден ход реализации проекта транспортной инфраструктуры Восточный Зангезур - Нахчыван Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Тегеран встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом.
Внешняя политика
17 февраля 2025 г. 22:43
Обсужден ход реализации проекта транспортной инфраструктуры Восточный Зангезур - Нахчыван

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Тегеран встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Кабмина.

На встрече обсуждалось текущее состояние азербайджано-иранских отношений, а также перспективы сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, транспортно-транзитной, нефтегазовой, энергетической и гуманитарной сферах.

Был рассмотрен ход реализации совместных проектов по налаживанию автомобильных и железнодорожных коммуникаций, строительству транспортной инфраструктуры Восточный Зангезур - Нахчыван через территорию Ирана, развитию транспортного коридора Север-Юг и других проектов.

Также были проведены обсуждения по улучшению экологической ситуации на Каспии, предотвращению загрязнения и обмеления моря, а также ряд других вопросов, связанных с сотрудничеством в бассейне Каспийского моря.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоŞərqi Zəngəzur - Naxçıvan nəqliyyat infrastrukturu layihəsinin icra vəziyyəti müzakirə olunub

Самое читаемое

Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
15 февраля 2025 г. 01:38
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
В связи с Годом Конституции и Суверенитета станциям метро будут присвоены новые названия
В связи с "Годом Конституции и Суверенитета" станциям метро будут присвоены новые названия
11 февраля 2025 г. 16:18
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
12 февраля 2025 г. 13:17
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
14 февраля 2025 г. 16:28
Президент: Азербайджан не вступает в ВТО из-за наличия двойных стандартов
Президент: Азербайджан не вступает в ВТО из-за наличия двойных стандартов
12 февраля 2025 г. 10:19
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
15 февраля 2025 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi