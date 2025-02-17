Обсужден ход реализации проекта транспортной инфраструктуры Восточный Зангезур - Нахчыван

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Тегеран встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Тегеран встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Кабмина.

На встрече обсуждалось текущее состояние азербайджано-иранских отношений, а также перспективы сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, транспортно-транзитной, нефтегазовой, энергетической и гуманитарной сферах.

Был рассмотрен ход реализации совместных проектов по налаживанию автомобильных и железнодорожных коммуникаций, строительству транспортной инфраструктуры Восточный Зангезур - Нахчыван через территорию Ирана, развитию транспортного коридора Север-Юг и других проектов.

Также были проведены обсуждения по улучшению экологической ситуации на Каспии, предотвращению загрязнения и обмеления моря, а также ряд других вопросов, связанных с сотрудничеством в бассейне Каспийского моря.