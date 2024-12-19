Али Асадов: Азербайджан зарекомендовал себя одним из региональных центров

16:04

Азербайджан утвердил себя в качестве одного из региональных центров.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире.

Он выразил благодарность членам организации за их поддержку заявки Азербайджана на вступление в нее: "Страны-члены единогласно приняли историческое решение о принятии нашей страны в члены D-8. Азербайджан внесет вклад в углубление сотрудничества в рамках организации".

По его словам, в современном мире на фоне конфликтов и политической напряженности важное значение имеет обеспечение безопасности, стабильности и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе. "Азербайджан, благодаря своему геополитическому положению, широкому экономическому потенциалу и современной транспортной инфраструктуре, утвердил себя в качестве одного из надежных региональных центров", - отметил он.

Асадов добавил, что Азербайджан, расположенный на пересечении Европы и Азии, играет важную роль в реализации важных энергетических проектов и в развитии международных транспортных коридоров.