Али Асадов: Азербайджан высоко ценит вклад Грузии в борьбу с глобальным изменениям климата

Азербайджан высоко ценит вклад Грузии в борьбу с глобальным изменениям климата.

Азербайджан высоко ценит вклад Грузии в борьбу с глобальным изменениям климата.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на открытии 10-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном в Баку.

Он поблагодарил главу правительства Грузии за активное участие в конференции COP29.

"Мы высоко ценим вклад Грузии в борьбу с глобальным изменением климата. Сегодня мы проводим 10-е юбилейное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Уверен, что наши обсуждения, принятые решения и протоколы, а также двусторонние документы послужат дальнейшему развитию отношений между нашими странами", - сказал Асадов.

Он подчеркнул, что в рамках визита Ираклия Кобахидзе также запланирован осмотр земельного участка, выделенного под новое здание посольства Грузии в Баку.

"Этот земельный участок выделен по поручению президента Азербайджанской Республики решением Кабинета министров. Территория находится в центре Баку, в одном из самых красивых мест города", - сказал Асадов.

Руслан Гасанов