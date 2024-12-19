Али Асадов: Азербайджан вновь выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии

Исламская восьмерка (D-8), население которой составляет 60 процентов мусульман мира, играет важную роль в исламской солидарности.

Исламская восьмерка (D-8), население которой составляет 60 процентов мусульман мира, играет важную роль в исламской солидарности.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8.

По его словам, в период роста исламофобии, экстремизма и радикализма в мире важно объединить усилия в организации для укрепления исламской солидарности.

"Азербайджан исторически играл роль моста между Востоком и Западом и был одним из культурных, религиозных и цивилизационных центров исламского мира. Наша страна внесла большой вклад в формирование мультикультурализма, атмосферы толерантности, установление межкультурного диалога и продвижение исламских ценностей в мире", - отметил премьер-министр.

Асадов подчеркнул важность восстановления мира и стабильности в Сирии после падения режима Асада и прекращения гражданского противостояния.

"Азербайджан вновь выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии. Мы надеемся, что все вопросы будут решены в соответствии с волей сирийского народа и посредством внутриполитического диалога.

Азербайджан не пожалеет усилий в преодолении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ. Мы продолжаем тесные контакты с братской Турцией для принятия практических шагов в этом направлении", - сказал Асадов.