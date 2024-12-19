Али Асадов: Азербайджан продолжит решительные шаги по мирной повестке в регионе

16:03

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отметил, что новые реалии открывают уникальные возможности для устойчивого мира и стабильности в регионе, а также взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом он заявил на 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире.

Премьер-министр подчеркнул, что Азербайджан привержен региональной мирной повестке дня и продолжит свои решительные шаги в данном направлении.

При этом Асадов напомнил, что Армения в период оккупации азербайджанских территорий совершила урбициды, культуроциды и экоциды:

"Культурное и религиозное наследие азербайджанского народа было уничтожено, были разрушены 65 из 67 мечетей на этих территориях".

Премьер подчеркнул, что Азербайджан положил конец армянской оккупации, полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. По его словам, в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные восстановительные и строительные работы: "Села и города заново отстраиваются. Тысячи бывших вынужденных переселенцев уже вернулись на родину своих предков".