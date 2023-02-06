Али Асадов: Азербайджан принимает срочные меры для оказания помощи Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с многочисленными жертвами в результате произошедшего на юго-востоке Турции разрушительного землетрясения.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с многочисленными жертвами в результате произошедшего на юго-востоке Турции разрушительного землетрясения.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В письме выражается соболезнование семьям и родственникам погибших в этой трагедии, а также братскому народу Турции.

Отмечается, что согласно распоряжению президента Азербайджана принимаются срочные меры по оказанию Турции необходимой помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.