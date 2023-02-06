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Али Асадов: Азербайджан принимает срочные меры для оказания помощи Турции

Али Асадов: Азербайджан принимает срочные меры для оказания помощи Турции Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с многочисленными жертвами в результате произошедшего на юго-востоке Турции разрушительного землетрясения.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 11:02
Али Асадов: Азербайджан принимает срочные меры для оказания помощи Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с многочисленными жертвами в результате произошедшего на юго-востоке Турции разрушительного землетрясения.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В письме выражается соболезнование семьям и родственникам погибших в этой трагедии, а также братскому народу Турции.

Отмечается, что согласно распоряжению президента Азербайджана принимаются срочные меры по оказанию Турции необходимой помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Azərbaycan Türkiyəyə yardım üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görür"

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