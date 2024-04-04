Али Асадов: Азербайджан придает особое значение развитию отношений со странами Африки

Азербайджан придает особое значение развитию отношений со странами Африки.

Азербайджан придает особое значение развитию отношений со странами Африки.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на встрече с находящимся с официальным визитом в Азербайджане президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан сотрудничает с Конго в рамках Движения неприсоединения и других международных институтов.

На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Конго в торгово-экономической, сельскохозяйственной, образовательной сферах, в области нефтяной промышленности, окружающей среды и других направлениях.

В то же время были обсуждены вопросы, связанные с реализацией двусторонних документов, подписанных в рамках визита.