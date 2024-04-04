Али Асадов: Азербайджан придает особое значение развитию отношений со странами Африки

Азербайджан придает особое значение развитию отношений со странами Африки.
Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на встрече с находящимся с официальным визитом в Азербайджане президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан сотрудничает с Конго в рамках Движения неприсоединения и других международных институтов.
На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Конго в торгово-экономической, сельскохозяйственной, образовательной сферах, в области нефтяной промышленности, окружающей среды и других направлениях.
В то же время были обсуждены вопросы, связанные с реализацией двусторонних документов, подписанных в рамках визита.