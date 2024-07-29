О нас

Али Асадов: Азербайджан придает большое значение отношениям с Ираном

Али Асадов: Азербайджан придает большое значение отношениям с Ираном Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил Мохаммаду Резе Арефу поздравительное письмо по случаю его назначения на пост первого вице-президента Исламской Республики Иран.
Внешняя политика
29 июля 2024 г. 13:45
Али Асадов: Азербайджан придает большое значение отношениям с Ираном
Али Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил Мохаммеду Резе Арефу поздравительное письмо по случаю его назначения на должность первого вице-президента Исламской Республики Иран.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В письме подчеркивается, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Ираном, построенным на прочной основе, такой как общие религиозно-культурные корни, взаимное уважение и добрососедство.

Была выражена готовность предпринять совместные шаги в направлении дальнейшего укрепления азербайджано-иранских отношений и расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке PM Asadov: Azerbaijan attaches great importance to relations with Iran
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: Azərbaycan İranla münasibətlərə böyük əhəmiyyət verir

Экслюзивные новости

Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi