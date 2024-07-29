Али Асадов: Азербайджан придает большое значение отношениям с Ираном

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил Мохаммаду Резе Арефу поздравительное письмо по случаю его назначения на пост первого вице-президента Исламской Республики Иран.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил Мохаммеду Резе Арефу поздравительное письмо по случаю его назначения на должность первого вице-президента Исламской Республики Иран.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В письме подчеркивается, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Ираном, построенным на прочной основе, такой как общие религиозно-культурные корни, взаимное уважение и добрососедство.

Была выражена готовность предпринять совместные шаги в направлении дальнейшего укрепления азербайджано-иранских отношений и расширения взаимовыгодного сотрудничества.