Али Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ

В городе Сочи Российской Федерации состоялось заседание Совета глав правительств СНГ.

В городе Сочи Российской Федерации состоялось заседание Совета глав правительств СНГ.

Как сообщает Report, в заседании принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

До начала заседания А.Асадов и другие главы делегаций осмотрели выставку "Евразия – наш дом" в Парке науки и искусства "Сириус".

Выступая на заседании Совета в узком составе, А.Асадов поблагодарил правительства государств-участников СНГ за организацию в их странах на высоком уровне многочисленных мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Было отмечено, что Азербайджанская Республика придает важное значение взаимовыгодному партнёрству и продолжению продуктивного взаимодействия на уровне правительств в рамках СНГ.

Подчеркнута ключевая роль гуманитарной сферы в укреплении взаимопонимания и добрососедства между государствами-членами Содружества.

В этой связи, коснувшись Игр стран СНГ, А.Асадов сказал, что, будучи важным спортивным проектом в гуманитарной сфере, Игры способствуют укреплению традиционно дружественных связей между народами государств-участников.

Напомнив, что в 2025 г. третьи Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане, премьер-министр рассказал об опыте страны в проведении престижных спортивных соревнований, таких как Европейские игры-2015, Игры исламской солидарности-2017, Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2019, игры клубных и национальных соревнований УЕФА, Гран-При Формулы-1.

"Мы располагаем современной спортивной, логистической и туристской инфраструктурой, достаточным кадровым потенциалом. Все эти ресурсы вкупе с абсолютными гарантиями безопасности, которые азербайджанское государство предоставляет всем участникам и делегатам, позволяют констатировать, что соревнования пройдут успешно и на высоком уровне", - добавил А.Асадов.

Было отмечено, что почти со всеми государствами-участниками СНГ Азербайджан поддерживает на двусторонней основе тесные торгово-экономические связи, которые поступательно расширяются.

"По итогам 2022 года общий объем товарооборота Азербайджана со странами-членами СНГ вырос более чем на 28%. Положительная динамика наблюдается и в текущем году, за первые четыре месяца которого нам удалось увеличить взаимную торговлю на 22%", - сказал премьер-министр.

На фоне нынешних глобальных геополитических вызовов была отмечена растущая актуальность сотрудничества в транспортно-транзитной сфере.

"Азербайджан, будучи ключевым транспортным узлом в регионе, постоянно совершенствует свою транспортно-логистическую инфраструктуру и готов интенсивнее задействовать свой потенциал для обеспечения возрастающих объёмов грузопотоков для нужд наших партнеров по СНГ", - сказал А.Асадов.

Была констатирована важность разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.

С учетом растущего интереса государств СНГ к сотрудничеству в развитии альтернативных источников энергии, внимание членов Совета глав правительств было обращено к проделанной в Азербайджане в этой сфере работе.

"В рамках проводимой работы на этом направлении уже реализуется ряд крупных проектов совместно с ведущими компаниями мира", - добавил А.Асадов.

Также выражена готовность Азербайджана рассмотреть возможности развития взаимовыгодного сотрудничества по вопросам "зеленой" энергетической повестки.

Участники заседания были также проинформированы о постконфликтной ситуации в регионе. Отмечено, что оставаясь приверженным мирной повестке дня, Азербайджан полон решимости продолжать усилия по укреплению мира и безопасности в регионе.

Было отмечено, что азербайджанское правительство проводит масштабные работы по восстановлению и развитию освобожденных территорий.

После выступлений глав делегаций Совет глав правительств СНГ продолжил работу в расширенном составе.

По итогам заседания был подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в рамках Содружества.