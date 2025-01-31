Али Асадов: Азербайджан - один из важных транспортно-логистических хабов Евразии

Али Асадов: Азербайджан - один из важных транспортно-логистических хабов Евразии

Азербайджан превратился в один из важных транспортно-логистических хабов Евразии благодаря выгодному географическому положению и современной инфраструктуре.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Евразийского межправсовета в Алматы.

По словам Асадова, взаимодействие с партнерами-членами ЕАЭС наполнено многочисленными взаимовыгодными проектами в самых различных сферах.

"Особое удовлетворение вызывает устойчивая положительная динамика торгово-экономического взаимодействия. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС увеличился более чем на 14%. Инвестиционное взаимодействие развивается по нарастающей линии. Между нашими странами реализуется крупный пакет инвестиционных проектов", - сказал он.

Асадов подчеркнул, что Азербайджан реализует совместные инвестиционные фонды с некоторыми из партнеров по ЕАЭС в целях мобилизации взаимных инвестиций в различные секторы экономики и данная инициатива уже дает свои плоды.

"Традиционно придаем большое значение сотрудничеству в транспортно-транзитной сфере. Благодаря своему выгодному географическому положению на стыке Европы и Азии, а также современной инфраструктуре Азербайджан превратился в один из важных транспортно-логистических хабов Евразии.

Через Азербайджан проходят международные транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Мы обеспечили успешное функционирование всех компонентов этих транспортных путей на нашей территории", - сказал он.

Премьер также отметил, что грузопоток через территорию Азербайджана растет устойчивыми темпами. В прошлом году объемы транзитных перевозок выросли на 8%.

"С учетом динамики роста грузопотока, мы предпринимаем активные шаги по расширению мощностей вышеуказанных коридоров. На регулярной основе ведется работа по усовершенствованию железнодорожной, автомобильной и портовой инфраструктуры на территории Азербайджана, которую мы охотно предоставляем нашим партнерам в ЕАЭС для удовлетворения своих транзитных потребностей", - добавил он.