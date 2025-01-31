О нас

Али Асадов: Азербайджан - один из важных транспортно-логистических хабов Евразии

Али Асадов: Азербайджан - один из важных транспортно-логистических хабов Евразии Али Асадов: Азербайджан - один из важных транспортно-логистических хабов Евразии
Внешняя политика
31 января 2025 г. 13:53
Али Асадов: Азербайджан - один из важных транспортно-логистических хабов Евразии

Азербайджан превратился в один из важных транспортно-логистических хабов Евразии благодаря выгодному географическому положению и современной инфраструктуре.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Евразийского межправсовета в Алматы.

По словам Асадова, взаимодействие с партнерами-членами ЕАЭС наполнено многочисленными взаимовыгодными проектами в самых различных сферах.

"Особое удовлетворение вызывает устойчивая положительная динамика торгово-экономического взаимодействия. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС увеличился более чем на 14%. Инвестиционное взаимодействие развивается по нарастающей линии. Между нашими странами реализуется крупный пакет инвестиционных проектов", - сказал он.
Асадов подчеркнул, что Азербайджан реализует совместные инвестиционные фонды с некоторыми из партнеров по ЕАЭС в целях мобилизации взаимных инвестиций в различные секторы экономики и данная инициатива уже дает свои плоды.

"Традиционно придаем большое значение сотрудничеству в транспортно-транзитной сфере. Благодаря своему выгодному географическому положению на стыке Европы и Азии, а также современной инфраструктуре Азербайджан превратился в один из важных транспортно-логистических хабов Евразии.

Через Азербайджан проходят международные транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Мы обеспечили успешное функционирование всех компонентов этих транспортных путей на нашей территории", - сказал он.

Премьер также отметил, что грузопоток через территорию Азербайджана растет устойчивыми темпами. В прошлом году объемы транзитных перевозок выросли на 8%.

"С учетом динамики роста грузопотока, мы предпринимаем активные шаги по расширению мощностей вышеуказанных коридоров. На регулярной основе ведется работа по усовершенствованию железнодорожной, автомобильной и портовой инфраструктуры на территории Азербайджана, которую мы охотно предоставляем нашим партнерам в ЕАЭС для удовлетворения своих транзитных потребностей", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ali Asadov: Azerbaijan among Eurasia's important transport and logistics hubs
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Azərbaycan Avrasiyanın mühüm nəqliyyat-logistika mərkəzlərindən biridir"

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Джейхун Байрамов: Развитие Среднего коридора создает возможности для расширения сотрудничества Баку, Анкары и Ташкента
Джейхун Байрамов: Развитие Среднего коридора создает возможности для расширения сотрудничества Баку, Анкары и Ташкента
29 января 2025 г. 16:18
Анар Рзаев: В Хырдалан будут проложены новые дороги
Анар Рзаев: В Хырдалан будут проложены новые дороги
28 января 2025 г. 19:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi