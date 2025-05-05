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Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью

Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью.
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 14:45
Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью

Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на расширенной встрече с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным в Баку.

"Сегодня у нас состоялся весьма конструктивный и содержательный разговор по важнейшим вопросам нашего взаимодействия. Мы условились по правительственной линии нарастить совместные усилия по реализации договоренностей и поручений глав государств. Совместными усилиями президентов Ильхама Гейдаровича Алиева и Александра Григорьевича Лукашенко азербайджано-белорусское партнерство сегодня развивается по всем направлениям и носит всеобъемлющий характер.

Эффективному взаимодействию во многом способствуют взаимные визиты и встречи на высшем уровне, достигнутые договоренности и подписанные документы", - сказал Али Асадов.

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Версия на английском языке PM: Azerbaijan intends to further deepen mutually beneficial co-op with Belarus
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: Azərbaycan Belarus ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək niyyətindədir

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