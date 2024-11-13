Али Асадов: Азербайджан и Россия рассматривают ряд новых инициатив для кооперации

Азербайджан и Россия рассматривают ряд новых инициатив для кооперации, в частности, в нефтегазовой сфере.

Азербайджан и Россия рассматривают ряд новых инициатив для кооперации, в частности, в нефтегазовой сфере.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Баку.

"На рассмотрении сторон находится ряд новых взаимовыгодных инициатив. Азербайджан - родина нефти и газа. Это актуально было вчера, сегодня и еще будет долго. А Россия - лидер по многим позициям в энергетической сфере", - сказал Асадов.

Он добавил, что особо хочет отметить сотрудничество двух стран в сфере нефти и газа. "Наше взаимодействие здесь развивается положительно и по многим направлениям", - отметил премьер Азербайджана, напомнив, что в стране работает целый ряд крупнейших российских нефтегазовых компаний.

"У нас традиционно с этими компаниями очень плодотворное сотрудничество", - констатировал Асадов.

Глава правительства Азербайджана подчеркнул также, что "Россия - важный партнер для нас в агропромышленном комплексе". "Это касается и экспорта нашей продукции, и импорта российской сельскохозяйственной продукции в Азербайджан", - пояснил он.

Асадов сообщил, что по итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из Азербайджана в РФ вырос более чем на 9%, а в текущем году - уже более чем на 12%. "Россия в свою очередь тоже является надежным партнером. Мы импортируем не менее 1 млн тонн пшеницы из РФ, а по итогам 10 месяцев 2024 года будет почти 900 тыс. тонн, и эта цифра будет расти", - сказал Асадов.

Он добавил, что Азербайджан импортирует из РФ много удобрений: "В текущем году за восемь месяцев уже ввез 107 тыс. тонн".

В целом премьер-министр Азербайджана отметил "хорошую динамику" двусторонних отношений с Россией. "Азербайджан нацелен на дальнейшее укрепление и наращивание добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с РФ", - заверил он.

Асадов сказал, что визит президента РФ Владимира Путина в Баку в августе придал хорошую динамику двусторонним отношениям, в частности, в торгово-экономической сфере. "Судя по динамике роста взаимной торговли, в текущем году можно предположить, что будет зафиксирован новый рекорд: по итогам девяти месяцев наш товарооборот, по нашим данным, составил 3,5 млрд долларов", - отметил он.