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Али Асадов: Азербайджан готов сотрудничать со странами ЕАЭС в решении климатических проблем

Али Асадов: Азербайджан готов сотрудничать со странами ЕАЭС в решении климатических проблем Отношения Азербайджана с со странами ЕАЭС успешно развиваются на протяжении уже более 30 лет на основе традиций дружбы и взаимоуважения.
Внешняя политика
31 января 2025 г. 13:48
Али Асадов: Азербайджан готов сотрудничать со странами ЕАЭС в решении климатических проблем

Отношения Азербайджана со странами ЕАЭС успешно развиваются на протяжении уже более 30 лет на основе традиций дружбы и взаимоуважения.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Евразийского межправсовета в Алматы.

"В прошлом году между нашими странами состоялось большое количество взаимных визитов как на уровне глав государств, так и на уровне глав и членов правительств. Это служит свидетельством интенсивного диалога между нашими странами на различных уровнях", - сказал он.

Глава правительства напомнил, что в ноябре прошлого года Баку успешно провел климатическую конференцию COP29, на которой партнеры-члены ЕАЭС были представлены на самом высоком уровне.

"Пользуясь случаем, от имени правительства Азербайджана хочу еще раз выразить благодарность за вклад в работу конференции. Азербайджан был избран страной-хозяйкой COP29 при единогласной поддержке около 200 стран, в том числе наших партнеров по ЕАЭС. Мы признательны за эту поддержку", - сказал политик.

Он также подчеркнул, что Азербайджан готов сотрудничать со странами ЕАЭС в решении глобальных климатических проблем.

Асадов выразил благодарность правительству Казахстана за оперативную поисково-спасательную операцию после крушения самолета AZAL вблизи Актау.

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Версия на английском языке Azerbaijan ready to cooperate with EAEU countries in addressing climate issues, PM Asadov says

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