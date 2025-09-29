Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГ

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 16:14
    Азербайджан придает большое значение дальнейшему расширению торгово-экономических связей с государствами Содружества независимых государств (СНГ).

    Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске.

    По его словам, взаимная торговля Азербайджана со странами СНГ растет по нарастающей: "За 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли Азербайджана с государствами-членами СНГ вырос более чем на 21% ($4,7 млрд). Диверсификация экономики продолжает оставаться одной из приоритетных задач нашего государства".

    Он добавил, что ключевую роль в укреплении международных торговых отношений играет наличие современной транспортной и логистической инфраструктуры.

    По словам Асадова, за последние годы Азербайджан утвердил себя в качестве одного из важных транспортно-логистических центров Евразии.

    "Нами осуществляется непрерывная работа по модернизации транспортной инфраструктуры и уделяется большое значение развитию международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Также, с учетом сложившихся в регионе новых реалий мы начинаем активно работать по новому Зангезурскому коридору, который соединит Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой", - добавил он.

    Говоря об глобальных вызовов, связанных с изменением климата, Асадов отметил, что Азербайджан активно инвестирует в технологии зеленой энергетики, включая ветровую и гидроэнергетику.

    "Мы развиваем международное сотрудничество в области зеленой энергетики, в частности с государствами Центральной Азии. В рамках данного взаимодействия, подписаны ключевые соглашения и меморандумы, направленные на реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии", - заявил премьер-министр.

    Азербайджан Али Асадов СНГ Совет глав правительств СНГ торговля
    Лента новостей