Али Ахмедов: Мы высоко оцениваем деятельность Фонда народонаселения ООН в Азербайджане

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Мы высоко оцениваем работу Фонда народонаселения ООН, которая была проделана за 25 лет в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов на официальном приеме по случаю 25-летия деятельности Фонда народонаселения ООН в стране.

"Азербайджанское правительство реализовало множество совместных успешных проектов с Фондом и выполняет свои обязательства. Азербайджан может гордиться своими человеческим ресурсами. В стране реализуются проекты для всех категорий людей, обеспечивающих право на образование, здоровый образ жизни",- сказал он.

Он также отметил, что особую внутреннюю политику Азербайджана сформировал факт наличия более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

В свою очередь, резидент-координатор представительства ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи,отметив важность деятельности Фонда народонаселения ООН в стране и поблагодарил правительство страны за оказанную поддержку и содействие в работе организации.

За оказанное содействия в реализации плодотворного сотрудничества были награждены омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова, министерство Труда и Социальной защиты населения, Министерство Молодежи и Спорта, Министерство Образования, а также Госкомитет по статистике Азербайджана.