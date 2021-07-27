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Али Ахмедов: Сегодня Азербайджан и Турция переживают славный период истории

Али Ахмедов: Сегодня Азербайджан и Турция переживают славный период истории "Турецко-азербайджанское братство построено на принципе "один народ и два государства". И турецкий, и азербайджанский народы придерживаются этой формулы".
Внешняя политика
27 июля 2021 г. 15:11
Али Ахмедов: Сегодня Азербайджан и Турция переживают славный период истории
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"Турецко-азербайджанское братство построено на принципе "один народ и два государства". И турецкий, и азербайджанский народы придерживаются этой формулы".

Как передает Report, об этом заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов сказал на встрече с первым заместителем председателя турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Нуманом Куртулмушем.

Вице-премьер отметил, что во время 44-днейной Отечественной войны весь мир стал свидетелем поддержки Турцией Азербайджана. В то же время эта поддержка стала еще одним подтверждением мощи Турции.

"Сегодня Азербайджан и Турция проживают самый славный период истории. Связям между нашими государствами большой импульс придают тесные дружеские отношения между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом", - отметил Али Ахмедов.

Н.Куртулмуш отметил, что турецко-азербайджанские связи поднялись на новый уровень: "Карабахская победа не просто положила конец армянской оккупации, но и создала новые реалии в регионе. Эта победа - причина гордости и для нас. Масштаб этой победы в будущем принесет свои плоды".

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Версия на английском языке Ali Ahmadov says Azerbaijan, Turkey experiencing most glorious period in their history
Версия на азербайджанском языке Əli Əhmədov: "Bu gün Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri tarixlərinin ən şərəfli dövrünü yaşayır"

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