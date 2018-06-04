Али Ахмедов: Риски чрезвычайных ситуаций в географическом ареале Азербайджана высоки

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов встретился с главой Европейского регионального офиса ООН по снижению риска бедствий Паолой Албрито.

Как сообщили Report в пресс-службе Партии Ени Азербайджан, вице-премьер отметил, что Азербайджан поддерживает международные усилия по предотвращению природных, техногенных катаклизмов и их последствий.

Подчеркнув участившиеся в последнее время стихийные бедствия и число пострадавших от них, А.Ахмедов заявил, что ни одна страна и ни один человек не застрахован от стихийных бедствий.

"В географическом ареале нашей страны риск возникновения чрезвычайных ситуаций достаточно высок. Для готовности к подобным рискам и устранению их последствий правительство Азербайджана тесно сотрудничает со многими международными организациями, в том числе с ООН, Международной организацией гражданской обороны, ЕС, НАТО, ОЧЕС", - отметил А.Ахмедов.