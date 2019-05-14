Али Ахмедов о новом предстоящем соглашении между Азербайджаном и Евросоюзом

"Азербайджан сотрудничает с Евросоюзом в рамках "Восточного партнерства" и придает этому значение".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-спикер Али Ахмедов.
По его словам, в Брюсселе в интенсивной форме обсуждается ряд вопросов: "Азербайджан заинтересован в сотрудничестве со всеми международными структурами, в том числе с Евросоюзом. Как заявлял президент Азербайджана, защита интересов Азербайджана будет приоритетной. Однозначно в любом сотрудничестве будут учитываться интересы Азербайджана".
Вице-спикер отметил, что в сотрудничестве с отдельно взятыми организациями, государствами нет никаких проблем: "У Азербайджана нет никаких проблем касательно сотрудничества с другими странами, за исключением Армении. Аналогично Азербайджан готов сотрудничать с любой международной организацией, уважительно относящийся к интересам Азербайджана".
По словам А.Ахмедова, идут работы, ведутся обсуждения относительно подписываемого с ЕС соглашения: "Когда обе стороны предъявят соглашение, оно будет подписано".
Samirə AbdullayevaАвтор новости