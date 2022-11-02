Али Ахмедов: Для спасения будущего мира необходимо реализовать ряд инициатив

"Все страны, общества, общины должны понять, что необходимо увеличить усилия по реализации ряда инициатив во имя спасения будущего мира".

"Все страны, общества, общины должны понять, что необходимо увеличить усилия по реализации ряда инициатив во имя спасения будущего мира".

Как сообщает Report, об этом вице-премьер, председатель национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов сказал во время выступления на конференции "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

По его словам, сегодняшняя конференция посвящена одной из проблем, занявших повестку мира, человечества – вопросу зеленой трансформации: "Человечество достигло новой ступени своего развития. Реализуются различные международные проекты в связи с будущим мира. Среди этих проектов большое значение имеет проект под названием трансформация нашего мира до 2030 года. Некоторое время мировую повестку занимали такие вопросы, как пандемия, столкновения в Украине. Это создало ряд преград для реализации международного проекта".

"Думаю, что и Азербайджан внесет свой вклад в указанный проект, и не пожалеет поддержки для надлежащей реализации проекта", - подчеркнул А.Ахмедов.