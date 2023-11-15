Али Ахмедов: Азербайджан предлагает принять международную стратегию по разминированию

Азербайджан предлагает принять международную стратегию по разминированию.

Азербайджан предлагает принять международную стратегию по разминированию.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Али Ахмедов во время выступления на II Бакинском форуме устойчивого развития.

Ахмедов напомнил, что в результате взрыва мин на освобожденных территориях погибли более 300 мирных жителей. Он подчеркнул, что Азербайджан сегодня остается одной из стран, наиболее загрязненных минами.

"Мы предлагаем принять международную стратегию по разминированию. Надеюсь, что предложение Азербайджана встретят положительно", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что на восстановление освобожденных от оккупации территорий нужны миллиарды манатов вложений.

Ахмедов также добавил, что Азербайджан заинтересован в реализации Целей устойчивого развития.