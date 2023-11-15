О нас

Али Ахмедов: Азербайджан предлагает принять международную стратегию по разминированию

Али Ахмедов: Азербайджан предлагает принять международную стратегию по разминированию Азербайджан предлагает принять международную стратегию по разминированию.
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 11:13
Али Ахмедов: Азербайджан предлагает принять международную стратегию по разминированию

Азербайджан предлагает принять международную стратегию по разминированию.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Али Ахмедов во время выступления на II Бакинском форуме устойчивого развития.

Ахмедов напомнил, что в результате взрыва мин на освобожденных территориях погибли более 300 мирных жителей. Он подчеркнул, что Азербайджан сегодня остается одной из стран, наиболее загрязненных минами.

"Мы предлагаем принять международную стратегию по разминированию. Надеюсь, что предложение Азербайджана встретят положительно", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что на восстановление освобожденных от оккупации территорий нужны миллиарды манатов вложений.

Ахмедов также добавил, что Азербайджан заинтересован в реализации Целей устойчивого развития.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ali Ahmadov: Azerbaijan proposes to adopt int’l mine clearance strategy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dünyada minasızlaşdırma strategiyasının qəbul olunmasını təklif edir

Экслюзивные новости

Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
Фото​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
11 ноября 2023 г. 13:33
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
11 ноября 2023 г. 11:54
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi