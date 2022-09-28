О нас

Алев Кылыч: Армения не желает выполнять условия трехстороннего договора

Алев Кылыч: Армения не желает выполнять условия трехстороннего договора В результате освобождения Азербайджаном своих территорий в регион вернулась справедливость.
Внешняя политика
28 сентября 2022 г. 10:26
Алев Кылыч: Армения не желает выполнять условия трехстороннего договора

В результате освобождения Азербайджаном своих территорий в регион вернулась справедливость.

Как сообщает Report, об этом директор Евразийского исследовательского центра Турции Алев Кылыч заявил в ходе выступления на I Форуме мозговых центров в Баку.

"Армения не желает выполнять условия трехстороннего договора, тем самым препятствуя процессу делимитации и демаркации границы и открытию транспортно-логистических путей. Армения намеренно затягивает переговоры", заявил Кылыч.

Директор центра выразил уверенность, что проходящий в Баку I Форум мозговых центров будет продуктивным.

"Наша цель - работать над обеспечением безопасности, стабильности и мира в регионе. Это важно, поскольку Южный Кавказ - это связующее звено между Востоком и Западом. Это и делает сегодняшнее мероприятие уникальным и важным", отметил Кылыч.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Alev Kilic: Armenia unwilling to fulfill terms of tripartite agreement

Самое важное

На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
27 сентября 2022 г. 14:33
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
26 сентября 2022 г. 16:00
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
26 сентября 2022 г. 13:36
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
24 сентября 2022 г. 11:24
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
24 сентября 2022 г. 09:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi