Алев Кылыч: Армения не желает выполнять условия трехстороннего договора

В результате освобождения Азербайджаном своих территорий в регион вернулась справедливость.

В результате освобождения Азербайджаном своих территорий в регион вернулась справедливость.

Как сообщает Report, об этом директор Евразийского исследовательского центра Турции Алев Кылыч заявил в ходе выступления на I Форуме мозговых центров в Баку.

"Армения не желает выполнять условия трехстороннего договора, тем самым препятствуя процессу делимитации и демаркации границы и открытию транспортно-логистических путей. Армения намеренно затягивает переговоры", заявил Кылыч.

Директор центра выразил уверенность, что проходящий в Баку I Форум мозговых центров будет продуктивным.

"Наша цель - работать над обеспечением безопасности, стабильности и мира в регионе. Это важно, поскольку Южный Кавказ - это связующее звено между Востоком и Западом. Это и делает сегодняшнее мероприятие уникальным и важным", отметил Кылыч.