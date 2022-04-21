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Алессандро Бьянки: Масштабы разрушений на освобожденных территориях ужасны

Алессандро Бьянки: Масштабы разрушений на освобожденных территориях ужасны «Масштабы разрушений на освобожденных территориях ужасны».
Внешняя политика
21 апреля 2022 г. 13:38
Алессандро Бьянки: Масштабы разрушений на освобожденных территориях ужасны

«Масштабы разрушений на освобожденных территориях ужасны».

Как передает Report, об этом заявил советник проекта, финансируемого Европейским Союзом, Алессандро Бьянки на конференции «Архитектурное наследие Карабаха и Восточного Зангезура: проблемы восстановления, охраны и использования».

По его словам, в период армянской оккупации полностью разрушено около 10 тыс.км² территории, нанесен ущерб историческим памятникам: «Население принудительно было выгнано с этих территорий. Вызов, стоящий перед Азербайджаном после войны, является достаточно сложным. Восстановление означает не просто восстановление существующего. Это также реализация новой программы занятости. Также сложным процессом является возвращение туда населения. Это означает не только восстановление инфраструктуры. В то же время это означает градостроительство высокого качества, полное устранение разрыва между населением, жившим там в предыдущий период, и населением, которое будет жить».

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Версия на английском языке Alessandro Bianchi: Scale of destruction in Azerbaijan's liberated areas is horrendous
Версия на азербайджанском языке Alessandro Bianki: "Azad olunan ərazilərdə dağıntıların miqyası dəhşətlidir"

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