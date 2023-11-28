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Ален Симонян: Подписать мирный договор с Азербайджаном можно в течение 15 дней

Ален Симонян: Подписать мирный договор с Азербайджаном можно в течение 15 дней При наличии политической воли мирный договор можно подписать в течение 15 дней.
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 15:32
Ален Симонян: Подписать мирный договор с Азербайджаном можно в течение 15 дней

При наличии политической воли мирный договор между Ереваном и Баку можно подписать в течение 15 дней.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

"По всем принципиальным вопросам достигнуто согласие, основываясь на международном праве и принципе равенства", - отметил Симонян.

Он также сказал, что в настоящее время договоренности о встрече лидеров Армении и Азербайджана нет. При этом Армения, по словам спикера, готова обсуждать любое подобное предложение.

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Версия на английском языке Alen Simonyan: Armenia-Azerbaijan peace treaty possible within 15 days
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: “Azərbaycanla 15 gün ərzində sülh sazişi imzalamaq mümkündür”

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