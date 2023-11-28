Ален Симонян: Подписать мирный договор с Азербайджаном можно в течение 15 дней

При наличии политической воли мирный договор между Ереваном и Баку можно подписать в течение 15 дней.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.
"По всем принципиальным вопросам достигнуто согласие, основываясь на международном праве и принципе равенства", - отметил Симонян.
Он также сказал, что в настоящее время договоренности о встрече лидеров Армении и Азербайджана нет. При этом Армения, по словам спикера, готова обсуждать любое подобное предложение.