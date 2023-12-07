Ален Симонян: Армения ответила на предложения Азербайджана по мирному соглашению

Мирный договор с Азербайджаном можно подписать в течение нескольких дней.

Мирный договор с Азербайджаном можно подписать в течение нескольких дней.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Я говорил, что в течение 10 или 5 дней можно подписать этот мирный договор. Мы наши предложения отправили, это уже 6-й обмен. Если Азербайджан ничего не изменит, не внесет новых предложений․․․ можно сделать это в течение нескольких дней", – сказал Симонян.

Спикер не исключил, что по прошествии определенного времени не исключено, что некоторые армяне поедут жить в Азербайджан и кто-то из азербайджанцев приедет в Армению, будет вести торговлю.

"Да, мы идем к миру, по-другому он не бывает. И утверждения о том, что мы конфликтовали и это нерешаемый вопрос, для меня неприемлемы. Истории известно немало случаев: Англия и Франция 116 лет воевали, убивали друг друга. И сегодня Англия и Франция самые близкие союзники", - заявил Симонян.