Ален Берсе: Совет Европы надеется на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

Ален Берсе: Совет Европы надеется на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

Совет Европы надеется на скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в интервью армянским СМИ.

"Есть довольно большой прогресс в последние месяцы (в мирном процессе между Баку и Ереваном – ред.). Наша цель – продолжать продвигать обсуждения между сторонами для достижения финальной точки, до подписания (мирного договора). И я надеюсь это произойдет как можно быстрее", - сказал Берсе.

По его словам, он обсуждал мирный процесс как с властями Азербайджана, так и Армении.

При этом он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос недавно в Турции (в апреле – ред.).

Берсе считает, что мирный процесс продвигается, хотя и несколько замедлился в последнее время. "Нужно сохранить это движение, чтобы довести процесс до подписания", - добавил генсек СЕ.

Напомним, что 13 марта Азербайджан и Армения согласовали текст мирного соглашения. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения. По его словам, на следующем этапе Баку ожидает от Еревана внесения поправок в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану, а также поддержать роспуск Минской группы ОБСЕ.

Гюльнар Махмудова