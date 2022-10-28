Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет

- После относительного затишья в этом месяце враг вновь начал атаковать Киев с воздуха. В результате этих ударов сколько еще жилых домов и объектов было разрушено в городе и в общем в области? Сколько человеческих жертв? Каков материальный ущерб? 10-11 о

Война России против Украины продолжает занимать первые строчки повестки мировой политики. О последних событиях в Украине, ситуации в Киевской области, состоянии энергетической инфраструктуры, серьезно пострадавшей в ходе последних атак, рассказал восточно-европейскому бюро Report глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.

- После относительного затишья в октябре Россия возобновила массированные атаки на столицу и другие города Украины с воздуха. Насколько пострадала городская и областная инфраструктура в результате этих ударов, каков материальный ущерб? Были ли опять человеческие жертвы?

- 10-11 октября и 17-18 продолжались наноситься удары ракетами с воздуха и с территории РФ по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам области. К сожалению, были и жертвы - погиб один человек, 10 получили ранения, это все гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям. Что касается разрушений объектов жилой инфраструктуры, то у нас пострадало 60 домов, в основном частный сектор, 8 из них разрушены полностью. Для людей это были единственное жилье, теперь мы работаем над тем, чтобы найти, где им перезимовать. Потому что впереди у нас самое тяжелое время – зимний период.

Помимо всего прочего, нужно говорить о том, что российская армия продолжает обстреливать наши объекты критической инфраструктуры, цель понятна всему миру. Сейчас такое время, что все могут видеть и наблюдать, что происходит. Ни для кого не секрет, что российская армия задалась целью разрушить нашу энергетическую систему для того, чтобы оставить нас без света и соответственно без воды и тепла. И просто продолжит нас уничтожать такими методами, абсолютно бесчеловечными.

Тем не менее хочу сказать, что вся инфраструктура, которую можно было быстро восстановить, – восстановлена, сейчас продолжаются ремонтные работы на объектах, требующих больше времени. К сожалению, это привело к тому, что по всей Украине идет отключение электроэнергии.

Мы сейчас составляем планы и графики для того, чтобы балансировать энергосистему, чтобы люди понимали и планировали свой день с учетом таких достаточно серьезных трудностей. Все это подтверждает лишний раз, что цель ВС России - не те информационные тезисы, про которые они говорят, а совершенно другое. Они хотят уничтожить нас как государство, как народ, но им это не удастся вне зависимости от того будет у нас свет или нет. Мы будем продолжать уничтожать их и выгонять с нашей земли.

- Все знают, что основными целями этих ударов являются гражданские объекты, включая энергетические. Сколько таких объектов пострадало в области? Какие оперативные шаги предпринимаются для выхода из нынешнего положения, когда электричество подается с перерывами? Какие приготовления к зиме, прежде всего, связанные с теплом, осуществляются в настоящее время?

- Что касается энергетических объектов, я не буду говорить точное количество, несколько объектов подверглись достаточно серьезной атаке. Есть разрушения и повреждения как средней тяжести, так и достаточно тяжелые, которые потребуют длительного ремонта, на что может понадобиться и год. Все что можно было сделать за месяц - эти работы либо уже выполнены, либо будут выполняться планово до середины ноября.

Хочу сказать, что все энергетики и люди, которые привлечены к ликвидации последствий этих атак - герои, потому что они работали несмотря на воздушные тревоги, на риски новых обстрелов, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества для потребителей, для наших людей.

Что касается отопительного сезона и тех вызовов, которые нас ждут этой зимой - действительно они очень большие. Мы понимаем, что весь этот сезон для нас – один большой вызов. Мы понимаем, что из-за военных рисков, из-за абсолютно неадекватных целей российской армии мы можем получить тяжелую зиму, и люди могут оказаться у нас без тепла и электричества. Мы готовимся к этому, у нас есть планы, которые позволят нам как-то пережить зимний сезон.

Самое главное к чему мы стремимся - сохранить каждую жизнь. Исходя из этого конкретно в Киевской области мы разворачиваем сеть из 720 пунктов обогрева, которые будут действовать на всей территории. В основном это большие административные здания, которые могут вмещать в себя определенное количество людей - от 50 до 300. Мы готовим эти административные здания для того, чтобы они были автономными. Эта автономность должна выдерживать более 24 часов. Мы сейчас говорим о том, чтобы увеличить автономность до 72 ч. В этих пунктах обогрева будут находиться необходимые теплые вещи, запасы еды, воды и, безусловно, средства для связи. Потому что одна из главных проблем, с которой мы сейчас сталкиваемся, — это в местах, где отключается электричество через какое-то время возникают перебои со связью.

- На этот раз в атаках используются иранские беспилотники-камикадзе. Какие меры принимаются против этих беспилотников? Каким должен быть ответ на такое участие Ирана в агрессии против Украины?

- К, сожалению, Иран, передавая РФ оружие, которое используется против Украины российской армией, поставила себя на одну ступень с ее военными преступлениями. В моем понимании, все руководители стран, допустивших такие военные преступления – Россия, Беларусь, к которым теперь присоединился и Иран, должны понести наказание.

Почему Россия продолжает в течение последних 30 лет осуществлять агрессивные действия по отношению к соседним странам - независимым государствам - в Чечне, на Кавказе, в других республиках? Потому что за эти 30 лет она не понесла никакой политической и военной ответственности. Теперь то же самое пришло в Украину. Это говорит о полной безнаказанности. Мировое сообщество должно найти, каким образом привлекать к ответственности тех, кто позволяет себе такое.

Что касается иранских беспилотников на территории Украины, то на сегодняшний день мы можем сказать, что у нас есть четкое понимание как с ними бороться. Последние атаки показали, что либо 95%, либо 100% этих воздушных целей мы сбиваем. Это все благодаря тому, что мы адаптировались с первых атак на Киев и Киевскую область и сейчас уже больше понимаем природу этих атак. Наши противовоздушные силы ведут постоянный контроль 24/7, делают оценку потенциальных угроз. Это позволяет нам создать дополнительные силы обороны, где они нужны. Я уверен, что мы и дальше будем наращивать усилия и показывать своему врагу, что ни иранские беспилотники, ни другие вооружения не помогут им.

- Вообще, если сравнивать с первыми днями войны, насколько хороша организована противовоздушная оборона Киева? Сообщается, что новые системы ПВО переданы Украине.

- Я не буду называть конкретные цифры, потому что все это приводит к тому, что из источников, тем более из официальных, берется информация, сравнивается и используется против нас. Цели, которые были нами замечены над территорией Киевской области в последней атаке, были отбиты.

У нас есть хорошая такая шутка, что объявления в первые дни войны о том, что надо срочно покидать город, нужно запастись едой и пр. сменились на сообщения, что уважаемые жители Киева просим не расстреливать дроны из автоматического оружия, находясь в своем доме. Так поменялась наша жизнь. Если в первые дни войны люди были напуганы и не знали как будут разворачиваться их судьбы и судьбы нашей страны, то сейчас нет никакого страха, люди адаптировались и готовы стоять до победы. Других мыслей у нас нет, мы все нацелены на победу.

- В настоящее время обсуждается возможность ударов по Украине в направлении Киева с севера, со стороны Беларуси. Насколько это реально?

- Мы думали, что Беларусь - независимое государство, но, к сожалению, 24 февраля мы увидели, что этой независимой страны уже не существует. Они полностью отдали в использование свою территорию российской армии. С территории Беларуси в Киевскую область зашло огромное военное формирование. Имея такого соседа, мы должны быть готовы к этому. В связи с этим, сразу после того как мы в апреле отбили натиск и освободили территорию Киевской области, мы перешли к укреплению границ. Эта работа продолжается каждый день. Мы будем укреплять свои территориальные границы настолько, чтобы враг не смог пройти дальше границы, вглубь Киевской области и тем более в город Киев.

- В первые дни войны многие люди покинули Киевскую область. Прошло достаточно времени. Есть ли у вас информация о том, сколько людей вернулось?

- Мы можем говорить о том, что в пиковые периоды мы фиксировали отъезд из Киевской области около полутора миллиона человек. Приблизительное население области до войны было два с половиной миллиона человек. Сейчас 50% из этих полутора миллионов вернулись. Дальше, по мере того как будут развиваться события, возможно, люди будут уезжать. Это касается в основном женщин и детей, которым находиться в условиях обстрелов гражданской инфраструктуры тяжело. Такое развитие событий возможно, мы это понимаем.

Но последний месяц мы видим, наоборот, достаточно сильный приток. Люди возвращаются либо из-за границы, либо с Западной Украины домой. Никто не хочет жить не в свое доме, никто не хочет жить вне Родины. Сейчас, когда страна находится в тяжелом историческом моменте, мы должны сделать то, что не сделали наши деды и прадеды, конечно, люди хотят быть здесь и поддерживать - сейчас любая помощь очень нужна. У каждого свой фронт, и даже человек, который сегодня просто подметает улицу, делает большое дело. Поэтому я могу подытожить тем, что если уровень жизни ухудшится, если мы останемся без электричества и отопления, конечно, люди будут уезжать. Но если ситуация стабилизируется, мы ожидаем приток нашего населения обратно.