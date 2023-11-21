Алексей Чихаев: Франция говорит о правах человека, но на деле сама же их нарушает

Алексей Чихаев: Франция говорит о правах человека, но на деле сама же их нарушает

Франция, хотя и говорит о необходимости защиты прав человека, на деле не устает их нарушать.

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