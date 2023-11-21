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Алексей Чихаев: Франция говорит о правах человека, но на деле сама же их нарушает

Алексей Чихаев: Франция говорит о правах человека, но на деле сама же их нарушает Франция, хотя и говорит о необходимости защиты прав человека, на деле не устает их нарушать.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 13:34
Алексей Чихаев: Франция говорит о правах человека, но на деле сама же их нарушает

Франция, хотя и говорит о необходимости защиты прав человека, на деле не устает их нарушать.

Как передает Report, об этом заявил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Чихаев, выступая на мероприятии "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин".

По его словам, это отчетливо прослеживается в политике Парижа в африканском регионе.

"Франция ведет себя очень эгоистично. Власти этой страны делают лишь то, что отвечает их коммерческим интересам",- сказал он.

Чихаев отметил, что Франция на протяжении многих лет продолжала несправедливую политику по отношению к африканским странам. Главной целью было воспрепятствовать развитию стран африканского континента, сказал он.

"Сегодня Франция ведет новую, неоколониальную политику", - добавил он.

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