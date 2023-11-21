Алексей Чихаев: Франция говорит о правах человека, но на деле сама же их нарушает

Франция, хотя и говорит о необходимости защиты прав человека, на деле не устает их нарушать.
Как передает Report, об этом заявил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Чихаев, выступая на мероприятии "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин".
По его словам, это отчетливо прослеживается в политике Парижа в африканском регионе.
"Франция ведет себя очень эгоистично. Власти этой страны делают лишь то, что отвечает их коммерческим интересам",- сказал он.
Чихаев отметил, что Франция на протяжении многих лет продолжала несправедливую политику по отношению к африканским странам. Главной целью было воспрепятствовать развитию стран африканского континента, сказал он.
"Сегодня Франция ведет новую, неоколониальную политику", - добавил он.