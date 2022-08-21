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Александр Вучич заявил, что между Сербией и Азербайджаном налажены дружественные отношения

Александр Вучич заявил, что между Сербией и Азербайджаном налажены дружественные отношения Президент Сербии Александр Вучич отметил успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в различных сферах, налаживание дружественных и партнерских отношений.
Внешняя политика
21 августа 2022 г. 18:24
Александр Вучич заявил, что между Сербией и Азербайджаном налажены дружественные отношения

Президент Сербии Александр Вучич отметил успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в различных сферах, налаживание дружественных и партнерских отношений.

Как передает Report, об этом президент Сербии заявил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Александр Вучич передал главе нашего государства поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Сербией. Президент Сербии отметил, что в течение этого периода сотрудничество между нашими странами успешно развивалось в различных сферах, налажены дружественные и партнерские отношения.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandar Vuçiç Serbiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin qurulduğunu deyib

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