Александр Вучич: Сербия выступает за уважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Сербия Александр Вучич поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Ваше превосходительство, уважаемый Президент.

Хотел бы поблагодарить Вас за теплое гостеприимство, которое я чувствовал на каждом шагу во время моего официального визита в Азербайджан. Я был весьма рад вновь посетить Баку, и для меня особая честь, что я был первым президентом, который стал Вашим гостем после Вашей победы на президентских выборах.

Вы снова восхитили меня силой Ваших идей и энергией, с которой Вы руководите Вашей страной на пути впечатляющего прогресса, продолжая путь Вашего отца. Я надеюсь, что сотрудничество с Сербией сможет помочь Вам в реализации Ваших целей, и я очень благодарен за то, что Вы поддерживаете это сотрудничество, способное значительно ускорить прогресс Сербии. Отрадно, что в ходе моего визита мы подписали План действий по стратегическому партнерству. Несмотря на географическую отдаленность, наши государства и народы имеют большие возможности для укрепления традиционно дружественных связей и сотрудничества во всех сферах.

Еще раз благодарю Вас за то, что Азербайджан, выступая с позиции уважения территориальной целостности и суверенитета нашей страны и не признавая объявленную в одностороннем порядке независимость Косово, поддерживает Сербию в международном масштабе. Сербия также принципиально выступает за уважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и считает, что все спорные вопросы должны решаться мирным путем.

Разрешите, воспользовавшись этой возможностью, поздравить Вас со столетием Азербайджанской Демократической Республики, которая стала символом патриотизма, свободы, независимости и прогресса.

Ждем Вас в Сербии как желанного гостя. Еще раз выражаю самые теплые приветствия и глубокое почтение".