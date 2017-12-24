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    Александр Вучич: "Сербия высоко ценит диалог с Азербайджаном, выстроенный на высшем уровне"

    Большое значение имеет также сотрудничество наших стран, приносящее на протяжении многих лет прекрасные результаты

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

    Уважаемый господин Президент.

    Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашей семье и близким крепкого здоровья и счастья.

    Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть значение Вашего личного вклада в укрепление наших носящих дружеский характер связей, основанных на искренности, взаимном уважении и доверии, равноправии. Большое значение имеет также сотрудничество наших стран, приносящее на протяжении многих лет прекрасные результаты. Сербия высоко оценивает налаженный на высоком уровне диалог, а встречи в рамках проведенных в Мюнхене и Стамбуле различных международных форумов и взаимные визиты внесли и продолжают вносить мощный вклад в сотрудничество между нашими странами.

    Ваше превосходительство, желаю Вам еще больших успехов на высшем государственном посту на благо Азербайджанской Республики и во имя развития сотрудничества между нашими странами и народами.

    Господин Президент, еще раз выражаю Вам глубокое почтение.

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