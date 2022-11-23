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Александр Вучич: Мы верим в президента Ильхама Алиева, его слово равносильно подписи

Александр Вучич: Мы верим в президента Ильхама Алиева, его слово равносильно подписи "Мы хотим выразить благодарность Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву за обеспечение энергией. Конечно, Сербия – верный партнер".
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 17:33
Александр Вучич: Мы верим в президента Ильхама Алиева, его слово равносильно подписи

"Мы хотим выразить благодарность Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву за обеспечение энергией. Конечно, Сербия – верный партнер".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции, проведенной в Белграде совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Сербии отметил, что Азербайджан и президент Ильхам Алиев являются верными партнерами не только для Сербии, но и для всех. "Соответствующие прозрачные протоколы были подписаны, но нам достаточно его слов. Мы верим слову президента Ильхама Алиева, оно равносильно его подписи".

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Версия на азербайджанском языке Serbiya Prezidenti: "Biz Prezident İlham Əliyevə inanırıq, onun sözü imzasına bərabərdir"

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