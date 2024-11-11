Александр Вучич: Мы продолжаем шаги по развитию нашего сотрудничества с Азербайджаном

Вопросы сотрудничества в борьбе с изменением климата и обсуждения по строительству газовой электростанции в Сербии были обсуждены на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Вопросы сотрудничества в борьбе с изменением климата и обсуждения по строительству газовой электростанции в Сербии были обсуждены на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич, который прибыл на открытие климатической конференции.

"Я только что встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глубоко благодарен ему за приглашение и гостеприимство. Мы обсудили некоторые существенные вопросы относительно COP и начали обсуждения о строительстве газовой электростанции в Сербии. Обе страны могут стать акционерами этой газовой электростанции на юге Сербии в городе Ниж. И если мы это реализуем, это будет еще одним значительным шагом в нашем тесном сотрудничестве", - заявил он.

По словам сербского лидера, этот проект очень важен для его страны, Азербайджан уже осуществляет поставки газа в Сербию. "Спасибо нашим друзьям из Азербайджана за то, что готовы сделать это вместе с нами", - сказал он.

А. Вучич также отметил, что надеется, что президент Азербайджана в январе будущего года сможет посетить Сербию.

"Мы успешно увеличили уровень торгового обмена за последний год по сравнению с пятью годами ранее в 30 раз, что также беспрецедентно. И я действительно чувствую себя здесь в Азербайджане, в Баку, как дома и надеюсь снова посетить вашу страну следующим летом", - сказал глава Сербии.

А.Вучич заметил, что вопросы климатического финансирования очень сложны, это требует больших инвестиций. По его словам еще на COP в Глазго стороны обещали выделять ежегодно значительные средства на эти цели, но они так и остались обещаниями. "Надеюсь, что мы будем более эффективны и вместе сделаем что-то для благополучия наших народов", - сказал он.