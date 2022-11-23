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Александр Вучич: Мы можем многому поучиться у президента Ильхама Алиева

Александр Вучич: Мы можем многому поучиться у президента Ильхама Алиева Сегодня мы встретились с президентом Ильхамом Алиевым. Утром мы провели прекрасные обсуждения. Но из-за определенных обстоятельств он не сможет долго пребывать в нашей стране. Я надеюсь, что в кратчайшие сроки у нас вновь будет возможность принять его в С
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 16:30
Александр Вучич: Мы можем многому поучиться у президента Ильхама Алиева

Сегодня мы встретились с президентом Ильхамом Алиевым. Утром мы провели прекрасные обсуждения. Но из-за определенных обстоятельств он не сможет долго пребывать в нашей стране. Я надеюсь, что в кратчайшие сроки у нас вновь будет возможность принять его в Сербии.

Как сообщает Report, об этом президент Сербии Александр Вучич заявил на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.

"У нас с Азербайджаном есть различные возможности во многих сферах. Мы, как государства, стараемся защитить нашу территориальную целостность и представляем свои страны на международной арене. В частности, мы проводим работу по применению норм международного права. Это делается в рамках ООН, и это похвально. Но я думаю, что мы можем многому поучиться у президента Ильхама Алиева", - подчеркнул президент Сербии.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Vuçiç: "Biz Prezident İlham Əliyevdən çox şey öyrənə bilərik"

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