Александр Муринсон: Любой еврей в Азербайджане скажет вам, что в этой стране нет и никогда не существовало антисемитизма

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ На сайте американской газеты The Hill, освещающей новости Конгресса США и политики этой страны, опубликована статья старшего научного сотрудника Центра Бегит Садат и Университета Бар Илан, доктора Александра Муринсона об азербайджано-израильских отношениях.

Как сообщает Report со ссылкой на The Hill, в статье А.Муринсон напоминает, что недавно на сайте газеты была опубликована статья Арега Галстяна о недавнем визите премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. А.Муринсон отмечает, что автор пытался поставить под вопрос важность азербайджано-израильских отношений, а также обвинил его в антисемитских настроениях.

По словам автора, Азербайджан и Израиль доказали, что еврейское и мусульманское государства могут быть союзниками, между которыми существует доверие.

"Реальность состоит в том, что 800 000 евреев жило в Азербайджане до распада Советского Союза. Евреи-сефарды жили в Азербайджане более 1500 лет. Евреи-ашкенази же, в основном, живут в Баку, и прибыли сюда, спасаясь от погромов сторонников царя и большевиков. Любой еврей в Азербайджане скажет вам, что в этой стране нет и никогда не существовало антисемитизма", - пишет автор, отмечая систематический антисемитизм, существующий в правительстве Армении.

Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и Израилем, А.Муринсон отмечает, что это сотрудничество не ограничивается лишь продажей оружия и нефти, но и партнерством в области сельского хозяйства и технологий.