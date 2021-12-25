Александр Лукашенко позвонил Ильхаму Алиеву

25 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Александр Лукашенко поздравил главу нашего государства с юбилеем, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Беларуси за проявленное внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-белорусских дружественных отношений и высказана уверенность в дальнейшем расширении наших связей.
Главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.