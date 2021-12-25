О нас
Report Georgia
Аудио новости

Александр Лукашенко позвонил Ильхаму Алиеву

Александр Лукашенко позвонил Ильхаму Алиеву 25 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
25 декабря 2021 г. 13:12
Александр Лукашенко позвонил Ильхаму Алиеву

25 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Александр Лукашенко поздравил главу нашего государства с юбилеем, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Беларуси за проявленное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-белорусских дружественных отношений и высказана уверенность в дальнейшем расширении наших связей.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Alexander Lukashenko makes phone call to Ilham Aliyev 
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi