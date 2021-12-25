Александр Лукашенко позвонил Ильхаму Алиеву

25 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

25 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Александр Лукашенко поздравил главу нашего государства с юбилеем, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Беларуси за проявленное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-белорусских дружественных отношений и высказана уверенность в дальнейшем расширении наших связей.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.