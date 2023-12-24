Александр Лукашенко поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

24 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 24 декабря позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, Александр Лукашенко поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Президенты Азербайджана и Беларуси выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних дружественных отношений между нашими странами, высказали уверенность в том, что связи будут еще больше расширяться.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.