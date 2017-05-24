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    Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана

    Высокие достижения Вашей страны в различных областях признаны мировым сообществом и являются ориентирами для многих государств

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    От имени народа Республики Беларусь и от меня лично примите самые сердечные поздравления с национальным праздником - Днем Республики.

    Высокие достижения Вашей страны в различных областях признаны мировым сообществом и являются ориентирами для многих государств. Убеждён, что наше обоюдное стремление к развитию активного двустороннего диалога будет и в дальнейшем способствовать углублению и расширению взаимовыгодного белорусско-азербайджанского сотрудничества.

    От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и счастья, новых созидательных успехов, а братскому народу Азербайджана - мира, добра и благополучия".

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