Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени народа Республики Беларусь и от меня лично примите самые сердечные поздравления с национальным праздником - Днем Республики.

Высокие достижения Вашей страны в различных областях признаны мировым сообществом и являются ориентирами для многих государств. Убеждён, что наше обоюдное стремление к развитию активного двустороннего диалога будет и в дальнейшем способствовать углублению и расширению взаимовыгодного белорусско-азербайджанского сотрудничества.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и счастья, новых созидательных успехов, а братскому народу Азербайджана - мира, добра и благополучия".