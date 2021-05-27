Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени народа Беларуси и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником – Днем Республики.

Динамичное развитие экономики Азербайджана, ключевая роль страны в регионе и ее растущее влияние на международной арене являются бесспорным свидетельством эффективности осуществляемого Вами курса на создание стабильного, успешно отстаивающего свои интересы государства.

Уверен, что сотрудничество между Минском и Баку, основанное на искренней дружбе и взаимовыгодном партнерстве, будет крепнуть и расширяться, наполняясь новыми перспективными проектами и инициативами.

Позвольте еще раз поблагодарить Вас за радушный прием на гостеприимной азербайджанской земле и доверительные, теплые беседы в ходе моего недавнего визита.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, и Вашим близким доброго здоровья, счастья и успехов, а народу Азербайджана – мира и благополучия".