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Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана

Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 15:22
Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени народа Беларуси и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником – Днем Республики.

Динамичное развитие экономики Азербайджана, ключевая роль страны в регионе и ее растущее влияние на международной арене являются бесспорным свидетельством эффективности осуществляемого Вами курса на создание стабильного, успешно отстаивающего свои интересы государства.

Уверен, что сотрудничество между Минском и Баку, основанное на искренней дружбе и взаимовыгодном партнерстве, будет крепнуть и расширяться, наполняясь новыми перспективными проектами и инициативами.

Позвольте еще раз поблагодарить Вас за радушный прием на гостеприимной азербайджанской земле и доверительные, теплые беседы в ходе моего недавнего визита.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, и Вашим близким доброго здоровья, счастья и успехов, а народу Азербайджана – мира и благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu yazıb

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