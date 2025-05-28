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Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Азербайджана

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Азербайджана Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 11:57
Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Азербайджана

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Искренне поздравляю Вас и всех жителей Азербайджанской Республики с Днем независимости.

Благодаря Вашим созидательным усилиям Азербайджан сегодня по праву гордится динамично растущей экономикой, неуклонным повышением уровня жизни граждан, весомыми достижениями на международной арене.

Наши регулярные контакты, системное взаимодействие правительств, парламентов и регионов служат гарантией дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Минском и Баку, отвечающего интересам двух государств.

Уверен, что белорусско-азербайджанское сотрудничество продолжит активно развиваться на основе традиций дружбы и взаимопонимания.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, и Вашей семье здоровья и благополучия, а всем азербайджанцам – согласия и процветания".

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