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    Александр Лукашенко посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

    Также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 29 ноября находящийся с официальным визитом в Баку президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, и возложил венок к его могиле.

    Как сообщает Report, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

    Затем А.Лукашенко возложил цветы на могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

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