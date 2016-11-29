Александр Лукашенко посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 29 ноября находящийся с официальным визитом в Баку президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, и возложил венок к его могиле.

Как сообщает Report, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем А.Лукашенко возложил цветы на могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.