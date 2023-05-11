Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, что в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления со 100-летием со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Мне знакомы его слова, произнесенные четверть века назад: "Азербайджан - мое сердце. Азербайджан мое дыхание. Азербайджан - моя жизнь". Убежден, такого патриота, смыслом жизни которого являлось служение стране, будут помнить всегда.

Я имел возможность лично знать уважаемого Гейдара Алиевича - уникального человека, великого политика, основателя современного Азербайджанского государства. С удовольствием учился у него политической мудрости, выдержке, подлинно стратегическому мышлению.

В Беларуси отдают дань памяти Вашему отцу, стоявшему у истоков формирования равноправного и взаимовыгодного сотрудничества Минска и Баку. Символично, что в 2023 году, объявленном в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева", мы достойно отмечаем 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между нашими странами.

Искренне желаю Вам, как верному продолжателю дела отца, и Вашим близким здоровья, счастья и благополучия, а дружественному азербайджанскому народу - мира и процветания".