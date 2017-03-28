Лукашенко: Ни одна из трех стран, гражданином которых является Лапшин, на него не претендовала

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Минск не намерен ссориться ни с Азербайджаном, ни с Арменией, в том числе и по вопросу экстрадиции блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Армении Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипмиссии в Беларуси.

Комментируя критику Армении в адрес Минска в связи с экстрадицией в Баку Лапшина, Лукашенко сказал, что Армения про Лапшина никогда ничего не говорила: "Слушайте, причем тут Армения? Да. Был объявлен в розыск одной страной — Азербайджаном. Когда его здесь задержали, я думаю, ну зачем его здесь задержали? Пускай бы он ехал куда угодно. Но задержали. Интерпол знал. Мы сообщили как положено, как законопослушные. Кому мы должны были его передать? Передать тому, кто объявил его в розыск", — сказал президент, отметив, что ни одна из стран, гражданином которых он является, не претендовала на Лапшина.

"Это потом уже начали разыгрывать эту карту. Он гражданин трех стран — ни одна из стран на него не претендовала", — сказал белорусский лидер.