Александр Лукашенко: Белорусско-азербайджанские связи вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой.

За прошедшие годы белорусско-азербайджанские связи вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства. Оба государства плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам.

Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности.

Убежден, что отношения между нашими странами, в основе которых лежат традиции доверия, будут и далее динамично развиваться на благо белорусского и азербайджанского народов.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и неизменных успехов, а гражданам дружественного Азербайджана – мира и добра".