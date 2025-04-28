Александр Хеджази: Платформа НПО Глобального Юга придаст дополнительный импульс климатической борьбе

Александр Хеджази: Платформа НПО Глобального Юга придаст дополнительный импульс климатической борьбе

Платформа НПО Глобального Юга придаст дополнительный импульс борьбе с изменениями климата и ускорит процесс.

Как сообщает Report, об этом заявил доцент Женевского университета Александр Хеджази на учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку.

"Происходящие в последнее время процессы говорят о необходимости ускорить климатическую борьбу. Думаю, что Платформа НПО Глобального Юга создаст для этого почву. Необходимо объединить людей со схожими взглядами вокруг общих целей, насколько это возможно. Можно также вовлечь в процессы единомышленников из Глобального Севера", - сказал он.

По словам Александра Хеджази, нужно обеспечить максимальную координацию усилий там, где это возможно. "Мы должны объединить усилия и на пути борьбы с кризисами. В повестку дня необходимо включить такие темы, реализация которых будет возможна", - подчеркнул эксперт.