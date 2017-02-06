 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Александр Джеджелава: Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в области образования

    Посол Дурсун Гасанов встретился с министром образования и науки Грузии

    Тбилиси. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в сфере образования".

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил на прошедшей 6 февраля встрече с послом Азербайджана в Грузии Дурсуном Гасановым министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.

    Министр поздравил Д.Гасанова с назначением на должность посла, пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

    В свою очередь Д.Гасанов поздравил правительство и народ Грузии по поводу договоренности по либерализации визового режима между Грузией и Евросоюзом.

    Он заявил о развитии отношений между нашими странами во всех областях, включая образование.

    В конце встречи коснулись перспектив двустороннего сотрудничества в областях науки и образования, провели обмен мнениями вокруг представляющих взаимный интерес вопросов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi