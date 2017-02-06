Александр Джеджелава: Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в области образования

Тбилиси. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в сфере образования".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил на прошедшей 6 февраля встрече с послом Азербайджана в Грузии Дурсуном Гасановым министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.
Министр поздравил Д.Гасанова с назначением на должность посла, пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.
В свою очередь Д.Гасанов поздравил правительство и народ Грузии по поводу договоренности по либерализации визового режима между Грузией и Евросоюзом.
Он заявил о развитии отношений между нашими странами во всех областях, включая образование.
В конце встречи коснулись перспектив двустороннего сотрудничества в областях науки и образования, провели обмен мнениями вокруг представляющих взаимный интерес вопросов.
News DepartmentАвтор новости
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