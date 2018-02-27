Александр Борода: Сильный и независимый Азербайджан это гарантия того, что Ходжалы никогда не повторится

Москва. 27 февраля. REPORT.AZ/ «О трагедии никогда нельзя забывать, в первую очередь о безвинно погибших людях».

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил азербайджанским журналистам президент Федерации еврейских общин России, директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода.

По его словам, евреи больше других понимают боль азербайджанского народа.

«Мы переживаем эту трагедию как свою собственную. Мы пережили Холокост и понимаем, что значит Ходжалинская трагедия для азербайджанского народа. Как евреев убивали за то, что они были евреями, так и азербайджанцев убивали за то, что они были азербайджанцами», - отметил Борода.

Он добавил, что месяц назад 29 января, в День памяти жертв Холокоста, Еврейский музей и центр толерантности посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«В тот день Нетаньяху сказал запомнившуюся мне фразу: «Сильный и независимый Израиль – это гарантия того, что Холокост больше никогда не повторится». И я хочу сказать, что сильный и независимый Азербайджан – это гарантия того, что Ходжалы никогда не повторится», - сказал лидер российских евреев.