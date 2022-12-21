О нас

Александар Вучич: Мы должны быть готовыми обеспечить безопасность своих стран в будущем, которое представляется не очень мирным

Александар Вучич: Мы должны быть готовыми обеспечить безопасность своих стран в будущем, которое представляется не очень мирным Сербия и Азербайджан имеют большой потенциал для обмена технологиями в оборонной сфере и совместной поставки некоторых видов продукции на рынки третьих стран.
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 23:15
Александар Вучич: Мы должны быть готовыми обеспечить безопасность своих стран в будущем, которое представляется не очень мирным

Сербия и Азербайджан имеют большой потенциал для обмена технологиями в оборонной сфере и совместной поставки некоторых видов продукции на рынки третьих стран.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив, что проведены продуктивные обсуждения с министром оборонной промышленности Азербайджана, Президент Сербии сказал: "Считаю, что с представителями оборонного сектора мы многому научились у Азербайджана относительно деятельности вооруженных сил, а также структуры вооруженных сил. Мы готовы к обмену информацией по многим вопросам. Мы производим определенное хорошее оружие и боеприпасы. Мы готовы рассмотреть пути совместной модернизации всего и идти в ногу с миром для обеспечения самих себя, потому что в это сложное время увидели, как большие страны могут за короткое время утратить мощь, какое разрушительное влияние могут иметь санкции. Мы должны быть готовыми защитить свои страны и обеспечить их безопасность в будущем, которое представляется не очень мирным".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aleksandar Vuçiç: "Biz çox da dinc olmayacaq gələcəkdə ölkələrimizin təhlükəsizliyini təmin etməyə hazır olmalıyıq"

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
15 декабря 2022 г. 16:25
ЧМ-2022: Аргентина в третий раз стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию
ЧМ-2022: Аргентина в третий раз стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию
18 декабря 2022 г. 21:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi