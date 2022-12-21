Александар Вучич: Мы должны быть готовыми обеспечить безопасность своих стран в будущем, которое представляется не очень мирным

Александар Вучич: Мы должны быть готовыми обеспечить безопасность своих стран в будущем, которое представляется не очень мирным

Сербия и Азербайджан имеют большой потенциал для обмена технологиями в оборонной сфере и совместной поставки некоторых видов продукции на рынки третьих стран.

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Сербия и Азербайджан имеют большой потенциал для обмена технологиями в оборонной сфере и совместной поставки некоторых видов продукции на рынки третьих стран. Как сообщает Report , об этом сказал президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Отметив, что проведены продуктивные обсуждения с министром оборонной промышленности Азербайджана, Президент Сербии сказал: "Считаю, что с представителями оборонного сектора мы многому научились у Азербайджана относительно деятельности вооруженных сил, а также структуры вооруженных сил. Мы готовы к обмену информацией по многим вопросам. Мы производим определенное хорошее оружие и боеприпасы. Мы готовы рассмотреть пути совместной модернизации всего и идти в ногу с миром для обеспечения самих себя, потому что в это сложное время увидели, как большие страны могут за короткое время утратить мощь, какое разрушительное влияние могут иметь санкции. Мы должны быть готовыми защитить свои страны и обеспечить их безопасность в будущем, которое представляется не очень мирным". Подпишитесь на наш Telegram канал