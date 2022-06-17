Албанский телеканал подготовил репортаж из Карабаха: Война изменила геополитический словарь

Группа представителей средств массовой информации Албании с 1 по 5 июня находилась с визитом в Азербайджане, во время которого посетила Карабахский экономический район.

Группа представителей средств массовой информации Албании с 1 по 5 июня находилась с визитом в Азербайджане, во время которого посетила Карабахский экономический район.

Как передает Report, по итогам поездки известные в Албании новостное агентство Balkanweb и телеканал News24 опубликовали статьи, подготовили видеорепортаж.

В репортаже отмечается, что до Второй Карабахской войны около 20 процентов территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет находились под оккупацией Армении. В 2020 году в результате 44-дневной войны Азербайджан освободил свои признанные международным правом территории. После этого официальный Баку заявил, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован и Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность. Как видно, эта война изменила геополитический словарь.

Чтобы ближе познакомиться с масштабом разрушений, учиненных ВС Армении во время оккупации азербайджанских территорий, ходом нынешних строительных и восстановительных работ на этих землях, команда News 24 в течение четырех дней находилась в освобожденном Карабахском регионе, состоящем из 7 районов, и пообщалась со спецпредставителями президента. Процесс реконструкции здесь идет полным ходом. Строятся дороги, мосты, железные дороги, аэропорты.

News 24 - первый албанский телеканал, подготовивший репортаж о Карабахе - освобожденной от оккупации территории Азербайджана, и побывавший на постконфликтной территории.

"Следующей остановкой была Шуша! Самая драгоценная жемчужина в череде побед Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом города Шуша" как культурной столицы Азербайджана. Когда-то Шуша заслуженно называлась "Консерваторией Кавказа". Но война полностью разрушила инфраструктуру в Шуше, включая жилые кварталы, религиозные строения, исторические и культурные здания.

После 28-летней оккупации - 8 ноября 2020 года Шуша была наконец освобождена. 8 ноября в Азербайджане было объявлено Днем Победы! Сегодня, после десятилетий разрушений и мародерства, а также недавних бомбардировок армян, в Шуше ведутся восстановительные и реставрационные работы.

Нынешние усилия властей Азербайджана направлены на то, чтобы все религиозные памятники в стране в равной степени считались мультикультурным наследием народа без различия в вероисповедании.

В планах правительства - переселить вынужденных переселенцев в их дома и на земли, с которых их когда-то насильно прогнали", - говорится в репортаже.